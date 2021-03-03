Алабу не устроило предложение «Реала»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба, который летом станет свободным агентом, не может определиться с новым клубом.

Футболист вел переговоры о переходе в мадридский «Реал». Однако, по данным журналиста Кристиана Фалька, игрока не устроило предложение «королевского» клуба. В данный момент переговоры между сторонами приостановлены.

Еще одним претендентом на Алабу является «ПСЖ». Давид рассчитывает получить зарплату в размере 20 миллионов евро за сезон.

За «Баварию» австриец играет с 2009-го года. В этом сезоне Бундеслиги защитник провел 22 матча, отметившись двумя голами и ассистом.