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Алабу не устроило предложение «Реала»

03 Марта 2021, 11:26,

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба, который летом станет свободным агентом, не может определиться с новым клубом.

Футболист вел переговоры о переходе в мадридский «Реал». Однако, по данным журналиста Кристиана Фалька, игрока не устроило предложение «королевского» клуба. В данный момент переговоры между сторонами приостановлены.

Еще одним претендентом на Алабу является «ПСЖ». Давид рассчитывает получить зарплату в размере 20 миллионов евро за сезон.

За «Баварию» австриец играет с 2009-го года. В этом сезоне Бундеслиги защитник провел 22 матча, отметившись двумя голами и ассистом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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