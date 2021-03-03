«Боруссия» нашла замену Холанну в испанском топ-клубе

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03 Марта 2021, 09:36,
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Марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири, правами на которого владеет «Севилья», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Согласно информации Eurosport, в услугах 23-летнего бомбардира заинтересована дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» рассматривает Эн-Несири в качестве альтернативы Эрлингу Холанну, за которым охотятся европейские топ-клубы. Интерес к норвежцу проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
В текущем сезоне чемпионата Испании Юссеф принял участие в 24 встречах. Марокканец отметился 13 забитыми мячами.
Ранее СМИ сообщали, что лондонский «Вест Хэм» готов купить Эн-Несири за 30 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Юссеф Эн-Несири