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«Боруссия» нашла замену Холанну в испанском топ-клубе

03 Марта 2021, 09:36,

Марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири, правами на которого владеет «Севилья», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Согласно информации Eurosport, в услугах 23-летнего бомбардира заинтересована дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» рассматривает Эн-Несири в качестве альтернативы Эрлингу Холанну, за которым охотятся европейские топ-клубы. Интерес к норвежцу проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

В текущем сезоне чемпионата Испании Юссеф принял участие в 24 встречах. Марокканец отметился 13 забитыми мячами.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский «Вест Хэм» готов купить Эн-Несири за 30 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Юссеф Эн-Несири
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