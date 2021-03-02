Граммозис возглавил «Шальке»

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02 Марта 2021, 23:21,
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Димитрос Граммозис назначен на пост главного тренера «Шальке».
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, контракт 42-летнего специалиста с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Я с нетерпением жду этого вызова. Постараюсь максимально продуктивно использовать время, которое у меня есть до первого матча. Мне нужно получить как можно более полное представление о команде, конечно же, мы хотим начать с победы», - приводятся слова Граммозиса на официальном сайте «Шальке».
Ранее в отставку был отправлен Кристиан Гросс.
После двадцати трёх туров «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Шальке 04, Димитрос Граммозис