​«Бавария» объявила о переходе 17-летнего полузащитника

«Бавария» на своём официальном сайте объявила о будущем переходе в свои ряды семнадцатилетнего полузащитника Эмилиана Мету. Австрийский футболист переберётся в мюнхенский клуб из «Санкт-Пёльтена» будущим летом. Мету подписал контракт сроком до конца июня 2025 года. Планируется, что он начнёт работать со второй командой.

Пресс-служба «Баварии» отмечает, что Мету отлично зарекомендовал себя на просмотре.

Эмилиан Мету имеет за плечами ряд игр за юношеские сборные Австрии. Авторитетный портал transfermarkt оценивает полузащитника в 75 тысяч евро.