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​«Бавария» объявила о переходе 17-летнего полузащитника

02 Марта 2021, 18:39,

«Бавария» на своём официальном сайте объявила о будущем переходе в свои ряды семнадцатилетнего полузащитника Эмилиана Мету. Австрийский футболист переберётся в мюнхенский клуб из «Санкт-Пёльтена» будущим летом. Мету подписал контракт сроком до конца июня 2025 года. Планируется, что он начнёт работать со второй командой.

Пресс-служба «Баварии» отмечает, что Мету отлично зарекомендовал себя на просмотре.

Эмилиан Мету имеет за плечами ряд игр за юношеские сборные Австрии. Авторитетный портал transfermarkt оценивает полузащитника в 75 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Санкт-пёльтен, Эмилиан Мету, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
02 Марта 2021, 18:52

Трансфер не о чём )) ,ещё и в новость запустили ))

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