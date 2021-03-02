​«Бавария» объявила о переходе 17-летнего полузащитника

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02 Марта 2021, 18:39,
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«Бавария» на своём официальном сайте объявила о будущем переходе в свои ряды семнадцатилетнего полузащитника Эмилиана Мету. Австрийский футболист переберётся в мюнхенский клуб из «Санкт-Пёльтена» будущим летом. Мету подписал контракт сроком до конца июня 2025 года. Планируется, что он начнёт работать со второй командой.
Пресс-служба «Баварии» отмечает, что Мету отлично зарекомендовал себя на просмотре.
Эмилиан Мету имеет за плечами ряд игр за юношеские сборные Австрии. Авторитетный портал transfermarkt оценивает полузащитника в 75 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Санкт-пёльтен, Эмилиан Мету, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Трансфер не о чём )) ,ещё и в новость запустили ))