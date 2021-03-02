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​«Арминия» назначила нового тренера

02 Марта 2021, 14:45,

На фоне неудовлетворительных результатов «Арминия» решила сменить тренера. В первый день весны клуб расстался с Уве Нойхаусом, а теперь объявил имя нового наставника команды. Им стал сорокавосьмилетний специалист Франк Крамер. Первую тренировку он проведёт уже во вторник.

Последним местом тренерской работы Крамера был «Ред Булл Зальцбург». Там немецкий специалист работал в академии, а также возглавлял юношескую команду «быков» на матчах Юношеской лиги УЕФА.

«Арминия» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги. Ближайший матч команда проведёт седьмого марта против «Униона».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арминия, Франк Крамер
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