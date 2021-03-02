«Тяжёлый удар для игрока»: в «Байере» прокомментировали травму Фосу-Менсы

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Саймон Рольфес прокомментировал травму защитника команды Тимоти Фосу-Менсы. 23-летний футболист повредил крестообразные связки колена в поединке 23-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

«Это тяжелый удар для игрока. Клуб окажет Тимоти максимальную поддержку. Сделаем все возможное, чтобы они вернулся в строй как можно скорее», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Фосу-Менса защищает цвета леверкузенского коллектива с 2021-го года. В нынешнем сезоне Бундеслиги голландский футболист провел шесть поединков, в которых получил две желтые карточки.