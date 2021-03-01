Бобич хочет покинуть пост спортивного директора «Айнтрахта»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич хочет покинуть клуб, сообщает журналист Макс Билефельд в «Твиттере». Причины такого решения не известны.

49-летний немец работает в клубе с 2016 года, до этого времени Бобич занимал пост спортивного директора в «Штуттгарте».

После двадцати трёх туров «Айнтрахт» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, в активе клуба из Франкфурта сорок два очка, отставание от лидирующей мюнхенской «Баварии» составляет десять зачётных баллов.

В субботу, шестого марта, «Айнтрахт» на своём поле примет «Штуттгарт», начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.