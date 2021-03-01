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​«Арминия» уволила тренера

01 Марта 2021, 19:36,

«Арминия» объявила об увольнении Уве Нойхауса с должности главного тренера. Решение связано с неудовлетворительными результатами – команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги. В пяти последних матчах «Арминия» набрала лишь одно очко, причём случилось это в гостях у «Баварии» (3:3).

Уве Нойхаус принял «Арминию» в декабре 2018 года, когда команда выступала во второй Бундеслиге и находилась в сложной ситуации. Команда окрепла и стала середняком, а через год – выиграла вторую Бундеслигу и вышла в элиту.

Ближайший матч «Арминия» проведёт седьмого марта против «Униона».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арминия, Уве Нойхаус
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