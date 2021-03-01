​Фосу-Менса порвал «кресты» и пропустит остаток сезона

В матче чемпионата Германии против «Фрайбурга», состоявшемся в последний день зимы, серьёзную травму получил защитник «Байера» Тимоти Фосу-Менса. Клуб через свой сайт сообщает, что двадцатитрёхлетний футболист получил разрыв правой передней крестообразной связки.

«Байер» не называет сроков восстановления игрока, но понятно, что до конца сезона Фосу-Менса не сыграет. В ближайшее время он перенесёт хирургическое вмешательство.

После январского перехода из «Манчестер Юнайтед» Фосу-Менса провёл за «Байер» семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.