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​Фосу-Менса порвал «кресты» и пропустит остаток сезона

01 Марта 2021, 18:10,

В матче чемпионата Германии против «Фрайбурга», состоявшемся в последний день зимы, серьёзную травму получил защитник «Байера» Тимоти Фосу-Менса. Клуб через свой сайт сообщает, что двадцатитрёхлетний футболист получил разрыв правой передней крестообразной связки.

«Байер» не называет сроков восстановления игрока, но понятно, что до конца сезона Фосу-Менса не сыграет. В ближайшее время он перенесёт хирургическое вмешательство.

После январского перехода из «Манчестер Юнайтед» Фосу-Менса провёл за «Байер» семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Байер, Тимоти Фосу-Менса
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