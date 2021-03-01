«Бавария» может подписать Кулибали

Центральный защитник Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в одном из европейских грандов.

Заинтересованность в услугах 29-летнего африканца проявляет мюнхенская «Бавария», рапортует Tuttomercatoweb. Руководство немецкого гранда готово заплатить за переход Кулибали порядка 45 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что Кулиду покинет «Наполи», если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.