«Бавария» может подписать Кулибали

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01 Марта 2021, 08:16,
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Центральный защитник Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в одном из европейских грандов.
Заинтересованность в услугах 29-летнего африканца проявляет мюнхенская «Бавария», рапортует Tuttomercatoweb. Руководство немецкого гранда готово заплатить за переход Кулибали порядка 45 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что Кулиду покинет «Наполи», если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Наполи, Калиду Кулибали, Трансферы футбола - лето 2021