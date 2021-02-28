Лёв не исключил возвращения Хуммельса, Мюллера и Боатенга в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не исключает возвращения Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Джерома Ботаенга в национальную команду.

«Это будет сложное решение для меня. Мюллер и Хуммельс – ребята, которые никогда не будут притеснять других», - цитирует Лёва Kicker.

Отметим, что три вышеперечисленных футболиста перестали вызываться в сборную ещё в 2019 году.

Летом этого года подопечным Лёва предстоит сыграть на чемпионате Европы. Сборная Германии в группе F сразится со сборными Венгрии, Франции и Португалии. Напомним, что турнир, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.