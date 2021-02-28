​«Шальке» в третий раз за сезон увольняет тренера

Кристиан Гросс был уволен с должности главного тренера «Шальке», передаёт на своих страницах Kicker.

Для клуба из Гельзенкирхена это уже третья тренерская отставка по ходу нынешнего сезона. После поражений в двух стартовых турах Бундеслиги с общим счётом 1:11 команду оставил Давид Вагнер. С конца сентября по средину декабря с «Шальке» работал Мануэль Баум, а в конце года должность получил Гросс.

Также «Шальке» решил уволить спортивного директора Йохена Шнайдера, координатора команды Сашу Ритера и тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда, передаёт источник.

«Шальке» занимает последнее место в таблице Бундеслиги с одной победой после двадцати трёх матчей.