​«Шальке» в третий раз за сезон увольняет тренера

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28 Февраля 2021, 11:55,
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Кристиан Гросс был уволен с должности главного тренера «Шальке», передаёт на своих страницах Kicker.
Для клуба из Гельзенкирхена это уже третья тренерская отставка по ходу нынешнего сезона. После поражений в двух стартовых турах Бундеслиги с общим счётом 1:11 команду оставил Давид Вагнер. С конца сентября по средину декабря с «Шальке» работал Мануэль Баум, а в конце года должность получил Гросс.
Также «Шальке» решил уволить спортивного директора Йохена Шнайдера, координатора команды Сашу Ритера и тренера по физподготовке Вернера Лойтхарда, передаёт источник.
«Шальке» занимает последнее место в таблице Бундеслиги с одной победой после двадцати трёх матчей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шальке 04, Кристиан Гросс
ай это крах.. ))) а кады же сюды вернеца тедеску.. в следующем сезоне?.. тогда надо будет найтить придурка который возглавит команду до конца сезона с выходом через поджопник.. )))