​Санчо установил рекорд Бундеслиги

В субботу дортмундская «Боруссия» разгромила «Арминию» со счётом 3:0. Вингер «шмелей» Джейдон Санчо в прошедшей игре отметился забитым голом и результативным пасом на партнёра.

Санчо установил рекорд, став самым молодым игроком, который сумел достичь отметки в 50 результативных передач в Бундеслиге. Двадцать пятого марта Джейдону исполнится двадцать один год.

На своей странице в Twitter Санчо написал, что он счастлив по случаю установленного рекорда.

В рамках Бундеслиги Джейдон Санчо провёл девяносто девять матчей. Помимо пятидесяти голевых передач, вингер забил тридцать шесть голов.