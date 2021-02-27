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​Санчо установил рекорд Бундеслиги

27 Февраля 2021, 22:55,

В субботу дортмундская «Боруссия» разгромила «Арминию» со счётом 3:0. Вингер «шмелей» Джейдон Санчо в прошедшей игре отметился забитым голом и результативным пасом на партнёра.

Санчо установил рекорд, став самым молодым игроком, который сумел достичь отметки в 50 результативных передач в Бундеслиге. Двадцать пятого марта Джейдону исполнится двадцать один год.

На своей странице в Twitter Санчо написал, что он счастлив по случаю установленного рекорда.

В рамках Бундеслиги Джейдон Санчо провёл девяносто девять матчей. Помимо пятидесяти голевых передач, вингер забил тридцать шесть голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо
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