«Бавария», «Вольфсбург», «Боруссия» Дортмунд и «Штуттгарт» разобрались с аутсайдерами

|
27 Февраля 2021, 19:26,
|
|
В 23-м туре Бундеслиги не зафиксировано сенсаций. Представители верхней части очень уверенно разобрались дома с соперниками из нижней пятёрки.
«Бавария» забила пять мячей «Кёльну» (5:1), по дублю на счету Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. «Вольфсбург» закрепился на третьем месте, разобравшись с «Гертой» (2:0). «Боруссия» из Дортмунда разгромила «Арминию» (3:0), а «Штуттгарт» - «Шальке» - 5:1.
Протокол игры
|(1:0) Чупо-Мотинг Эрик 18'
|(2:0) Левандовски Роберт 33'
|49' Скири Эйе (2:1)
|(3:1) Левандовски Роберт 65'
|(4:1) Гнабри Серж 82'
|(5:1) Гнабри Серж 86'
Нойер Мануэль • Зюле Никлас • Боатенг Жером • Алаба Давид • 22'Альфонсо Дэвис 72' ( Эрнандес Люка ( 72') • Киммих Йозуа 87' ( Мартинес Хави ( 87') • Горетцка Леон • Сане Лерой 45' 87' ( Данташ Тьягу ( 87') • Мусиала Джамал 64' ( Гнабри Серж ( 64') • Чупо-Мотинг Эрик 64' ( Мюллер Томас ( 64') • Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен • Рока Марк • Коман Кингсли • Сарр Буна
Хорн Тимо • Честич Сава-Арангел • Мере Хорхе • Кцихос Рафаэль 45' 46' ( Тилманн Ян ( 46') • Вольф Мариус • Эзкан Салих • Скири Эйе • Реджбекай Элвис 71' ( Дрекслер Доминик ( 71') • Якобс Исмаил 85' ( Каттербах Ноа ( 85') • Деннис Эммануэль 46' ( Хорн Яннес ( 46') • Дуда Ондрей 71' ( Мейер Максимилиан ( 71')
Запасные: Лимниос Димитрис • Шмиц Бенно • Эхизибуэ Кингсли • Цилер Рон-Роберт
27 февраля. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Вольфсбург
|2:0
|Герта
|(1:0) Клюнтер Лукас 38'
|(2:0) Лакруа Максанс 89'
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин 47' 77' ( Гилавоги Жошуа ( 77') • Лакруа Максанс • Понграчич Марин • 49'Отавио Пауло • 45'Шлагер Ксавер • Арнольд Максимилиан • Баку Ридле • Герардт Янник • Штеффен Ренато 86' ( Виктор Жоао II ( 86') • Вегхорст Ваут 86' ( Бялек Бартош ( 86')
Запасные: Руссийон Жером • Мехмеди Адмир • Брума Джеффри • Гинчек Даниэль • Перван Павао • Филипп Максимилиан
Ярстейн Руне • Клюнтер Лукас • Штарк Никлас • Дордой Мартон • Зефёйк Дейовайсио 74' ( Нец Лука ( 74') • Тусар Люка • Хедира Сами 54' ( Гендузи Маттео ( 54') • Миттельштедт Максимилиан • Дарида Владимир 74' ( Лукебакио Доди ( 74') • Кунья Матеус 46' ( Кордоба Джон ( 46') • Радоньич Неманья 46' ( Пёнтек Кшиштоф ( 46')
Запасные: Пекарик Петер • Альдерете Омар • Аскасибар Сантьяго • Шволов Александер
27 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:0
|Арминия
|(1:0) Дауд Махмуд 48'
|(2:0) Санчо Джедон 58'
|(3:0) Рейньер Жезус 81'
Хитц Mapвин • Морей Матеу 80' ( Мёнье Тома ( 80') • Джан Эмре • Хуммельс Матс 85' ( Брандт Юлиан ( 85') • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд • Дауд Махмуд 85' ( Загаду Дан-Аксель ( 85') • Санчо Джедон • Ройс Марко 80' ( Рейньер Жезус ( 80') • Джованни Рейна 69' ( Азар Торган ( 69') • Холанн Эрлинг
Запасные: Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Мукоко Юссуфа • Шульц Нико
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Нильссон Хоаким • Пипер Амос • 57'Лаурсен Якоб-Баррет • Кунце Фабиан 72' 75' ( Окугава Масая ( 75') • Притль Мануэль • 83'Кордова Серхио 62' ( Влап Михел ( 62') • Доан Рицу 75' ( Зойферт Нильс ( 75') • Фогльзаммер Андреас 62' ( Шипплок Свен ( 62') • Клос Фабиан 62' ( Гебауэр Кристиан ( 62')
Запасные: Линнер Оскар • Ван дер Хорн Майк • Хартель Марсель • Де Медина Натан
27 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|(1:0) Эндо Ватару 10'
|(2:0) Эндо Ватару 26'
|(3:0) Калайджич Саша 34'
|40' Колашинац Сеад (3:1)
|(4:1) Клемент Филипп 88'
|(5:1) Дидави Даниэль 90'
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер 76' ( Штенцель Паскаль ( 76') • Вамангитука Силла 86' ( Кулибали Тангуй ( 86') • Эндо Ватару • 66'Мангаля Орель • Соса Борна • Фёрстер Филипп 62' ( Дидави Даниэль ( 62') • Кастро Гонсало 59' 62' ( Клемент Филипп ( 62') • Калайджич Саша 86' ( Аль-Гаддиуи Хамади ( 86')
Запасные: Каразор Атакан • Сиссе Момо • Климович Матео • Бредлов Фабиан
Лангер Михаэль • Беккер Тимо • 29'Мустафи Шкодран • Тиау Малик • 77'Колашинац Сеад • Маскарель Омар 57' ( Бенталеб Набиль ( 57' ) • 88'Стамбули Бенжамен 83' ( Ощипка Бастиан ( 83') • Виллиам Фуртадо 56' ( Шёпф Алессандро ( 56') • Сердар Суат • Арит Амин • Хопп Мэттью 74' ( Раман Бенито ( 74')
Запасные: Мерджан Левент • Soeren Ahlers • Боздоган Джан • Мендиль Хамза
27 февраля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Штуттгарт