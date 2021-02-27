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«Бавария», «Вольфсбург», «Боруссия» Дортмунд и «Штуттгарт» разобрались с аутсайдерами

27 Февраля 2021, 19:26,

В 23-м туре Бундеслиги не зафиксировано сенсаций. Представители верхней части очень уверенно разобрались дома с соперниками из нижней пятёрки.

«Бавария» забила пять мячей «Кёльну» (5:1), по дублю на счету Роберта Левандовски и Сержа Гнабри. «Вольфсбург» закрепился на третьем месте, разобравшись с «Гертой» (2:0). «Боруссия» из Дортмунда разгромила «Арминию» (3:0), а «Штуттгарт» - «Шальке» - 5:1.

Протокол игры  
Бавария 5:1 Кёльн
(1:0) Чупо-Мотинг Эрик 18'    
(2:0) Левандовски Роберт 33'    
    49' Скири Эйе (2:1)
(3:1) Левандовски Роберт 65'    
(4:1) Гнабри Серж 82'    
(5:1) Гнабри Серж 86'    
Нойер Мануэль Зюле Никлас Боатенг Жером Алаба Давид   22' Альфонсо Дэвис   72' (Эрнандес Люка (   72') Киммих Йозуа   87' (Мартинес Хави (   87') Горетцка Леон Сане Лерой   45'   87' (Данташ Тьягу (   87') Мусиала Джамал   64' (Гнабри Серж (   64') Чупо-Мотинг Эрик   64' (Мюллер Томас (   64') Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Рока Марк Коман Кингсли Сарр Буна
Хорн Тимо Честич Сава-Арангел Мере Хорхе Кцихос Рафаэль   45'   46' (Тилманн Ян (   46') Вольф Мариус Эзкан Салих Скири Эйе Реджбекай Элвис   71' (Дрекслер Доминик (   71') Якобс Исмаил   85' (Каттербах Ноа (   85') Деннис Эммануэль   46' (Хорн Яннес (   46') Дуда Ондрей   71' (Мейер Максимилиан (   71')
Запасные: Лимниос Димитрис Шмиц Бенно Эхизибуэ Кингсли Цилер Рон-Роберт
27 февраля. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Вольфсбург 2:0 Герта
(1:0) Клюнтер Лукас 38'    
(2:0) Лакруа Максанс 89'    
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   47'   77' (Гилавоги Жошуа (   77') Лакруа Максанс Понграчич Марин   49' Отавио Пауло   45' Шлагер Ксавер Арнольд Максимилиан Баку Ридле Герардт Янник Штеффен Ренато   86' (Виктор Жоао II (   86') Вегхорст Ваут   86' (Бялек Бартош (   86')
Запасные: Руссийон Жером Мехмеди Адмир Брума Джеффри Гинчек Даниэль Перван Павао Филипп Максимилиан
Ярстейн Руне Клюнтер Лукас Штарк Никлас Дордой Мартон Зефёйк Дейовайсио   74' (Нец Лука (   74') Тусар Люка Хедира Сами   54' (Гендузи Маттео (   54') Миттельштедт Максимилиан Дарида Владимир   74' (Лукебакио Доди (   74') Кунья Матеус   46' (Кордоба Джон (   46') Радоньич Неманья   46' (Пёнтек Кшиштоф (   46')
Запасные: Пекарик Петер Альдерете Омар Аскасибар Сантьяго Шволов Александер
27 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Боруссия Д 3:0 Арминия
(1:0) Дауд Махмуд 48'    
(2:0) Санчо Джедон 58'    
(3:0) Рейньер Жезус 81'    
Хитц Mapвин Морей Матеу   80' (Мёнье Тома (   80') Джан Эмре Хуммельс Матс   85' (Брандт Юлиан (   85') Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд Дауд Махмуд   85' (Загаду Дан-Аксель (   85') Санчо Джедон Ройс Марко   80' (Рейньер Жезус (   80') Джованни Рейна   69' (Азар Торган (   69') Холанн Эрлинг
Запасные: Бюрки Роман Пищек Лукаш Мукоко Юссуфа Шульц Нико
Ортега Штефан Бруннер Седрик Нильссон Хоаким Пипер Амос   57' Лаурсен Якоб-Баррет Кунце Фабиан   72'   75' (Окугава Масая (   75') Притль Мануэль   83' Кордова Серхио   62' (Влап Михел (   62') Доан Рицу   75' (Зойферт Нильс (   75') Фогльзаммер Андреас   62' (Шипплок Свен (   62') Клос Фабиан   62' (Гебауэр Кристиан (   62')
Запасные: Линнер Оскар Ван дер Хорн Майк Хартель Марсель Де Медина Натан
27 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Штуттгарт 5:1 Шальке 04
(1:0) Эндо Ватару 10'    
(2:0) Эндо Ватару 26'    
(3:0) Калайджич Саша 34'    
    40' Колашинац Сеад (3:1)
(4:1) Клемент Филипп 88'    
(5:1) Дидави Даниэль 90'    
Кобель Грегор Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер   76' (Штенцель Паскаль (   76') Вамангитука Силла   86' (Кулибали Тангуй (   86') Эндо Ватару   66' Мангаля Орель Соса Борна Фёрстер Филипп   62' (Дидави Даниэль (   62') Кастро Гонсало   59'   62' (Клемент Филипп (   62') Калайджич Саша   86' (Аль-Гаддиуи Хамади (   86')
Запасные: Каразор Атакан Сиссе Момо Климович Матео Бредлов Фабиан
Лангер Михаэль Беккер Тимо   29' Мустафи Шкодран Тиау Малик   77' Колашинац Сеад Маскарель Омар   57' (Бенталеб Набиль (   57'   88') Стамбули Бенжамен   83' (Ощипка Бастиан (   83') Виллиам Фуртадо   56' (Шёпф Алессандро (   56') Сердар Суат Арит Амин Хопп Мэттью   74' (Раман Бенито (   74')
Запасные: Мерджан Левент Soeren Ahlers Боздоган Джан Мендиль Хамза
27 февраля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Штуттгарт
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