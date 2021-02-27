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​Кроос не будет звать Алабу в «Реал»

27 Февраля 2021, 17:28,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу своего бывшего партнёра по «Баварии» Давида Алабы. Летом австриец покинет мюнхенский клуб, однако Кроос не собирается как-то влиять на него.

«Будущее Алабы? Я ничего не знаю. Я не общался с ним, и он мне не звонил. Думаю, Давид достаточно взрослый, чтобы самому принять решение.

Я не знаю, какие у него есть предложения. Если бы я раз 30 поговорил с ним по телефону, то наверняка знал бы, что он думает, но я только читаю информацию из прессы», - сообщил Кроос Bild.

Напомним, Давид Алаба уже объявил, что хочет принять новый вызов в другом клубе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Тони Кроос, Давид Алаба
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