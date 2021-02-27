Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Игроки «Шальке» требуют отставки главного тренера

27 Февраля 2021, 11:14,

Футболисты гельзенкирхенского «Шальке» недовольны работой главного тренера команды Кристиана Гросса, об этом информирует Sport1.

Согласно данным источника, игроки потребовали у руководства клуба отправить в отставку наставника после разгромного поражения в поединке с дортмундской «Боруссией» (0:4). Боссы выслушали требование, но ответили отказом.

Напомним, что Гросс занимает пост главного тренера «кобальтовых» с декабря 2020-го года.

«Шальке» провально выступает в нынешнем сезоне, занимая последнее место в Бундеслиге после 22 туров. На счету команды всего девять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шальке 04, Кристиан Гросс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
27 Февраля 2021, 11:28

Может, тренер и плохой, но половину игроков пересажать в запас после их решения. Нет бунтам.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола