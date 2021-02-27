Игроки «Шальке» требуют отставки главного тренера

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27 Февраля 2021, 11:14,
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Футболисты гельзенкирхенского «Шальке» недовольны работой главного тренера команды Кристиана Гросса, об этом информирует Sport1.
Согласно данным источника, игроки потребовали у руководства клуба отправить в отставку наставника после разгромного поражения в поединке с дортмундской «Боруссией» (0:4). Боссы выслушали требование, но ответили отказом.
Напомним, что Гросс занимает пост главного тренера «кобальтовых» с декабря 2020-го года.
«Шальке» провально выступает в нынешнем сезоне, занимая последнее место в Бундеслиге после 22 туров. На счету команды всего девять очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шальке 04, Кристиан Гросс
Может, тренер и плохой, но половину игроков пересажать в запас после их решения. Нет бунтам.