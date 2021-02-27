Игроки «Шальке» требуют отставки главного тренера

Футболисты гельзенкирхенского «Шальке» недовольны работой главного тренера команды Кристиана Гросса, об этом информирует Sport1.

Согласно данным источника, игроки потребовали у руководства клуба отправить в отставку наставника после разгромного поражения в поединке с дортмундской «Боруссией» (0:4). Боссы выслушали требование, но ответили отказом.

Напомним, что Гросс занимает пост главного тренера «кобальтовых» с декабря 2020-го года.

«Шальке» провально выступает в нынешнем сезоне, занимая последнее место в Бундеслиге после 22 туров. На счету команды всего девять очков.