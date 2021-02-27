«Вердер» похожими голами оборвал победную серию «Айнтрахта»

Стартовый матч 23-го тура чемпионата Германии стал концом победной серии «Айнтрахта», который в гостях у «Вердера» быстро открыл счет - после розыгрыша углового последовал навес, и Андре Силва «кивнул» в дальнюю паутинку ворот бременцев. Хозяева поля в два раза реже владели мячом, но после перерыва свои моменты реализовали в позиционных атаках. Дважды прошли проникающие передачи в штрафную, а Теодор Гебреселассие и Джош Сарджент без помех низом катили мяч в дальний угол ворот, оформив голы-близнецы и принеся победу «Вердеру» (2:1). Добавим, что один из самых активных на поле Милот Рашица мог сравнять счет еще в первом тайме, но попал в перекладину.

«Вердер» делит 11-е место после сегодняшней победы, его соперник остается четвертым.