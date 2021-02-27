«Вердер» похожими голами оборвал победную серию «Айнтрахта»

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27 Февраля 2021, 00:27,
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Стартовый матч 23-го тура чемпионата Германии стал концом победной серии «Айнтрахта», который в гостях у «Вердера» быстро открыл счет - после розыгрыша углового последовал навес, и Андре Силва «кивнул» в дальнюю паутинку ворот бременцев. Хозяева поля в два раза реже владели мячом, но после перерыва свои моменты реализовали в позиционных атаках. Дважды прошли проникающие передачи в штрафную, а Теодор Гебреселассие и Джош Сарджент без помех низом катили мяч в дальний угол ворот, оформив голы-близнецы и принеся победу «Вердеру» (2:1). Добавим, что один из самых активных на поле Милот Рашица мог сравнять счет еще в первом тайме, но попал в перекладину.
«Вердер» делит 11-е место после сегодняшней победы, его соперник остается четвертым.
Протокол игры
|Вердер
|2:1
|Айнтрахт Фр
|9' Андре Силва (0:1)
|(1:1) Гебреселассие Теодор 48'
|(2:1) Сарджент Джош 62'
Павленка Иржи • Велькович Милош • Топрак Омер • Фридль Марко • 82'Гебреселассие Теодор • 35'Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин • 82'Шмид Романо 78' 79' ( Биттенкорт Леонардо ( 79') • Агу Феликс • Рашица Милот 86' ( Мбом Жан-Мануэль ( 86') • Сарджент Джош 79' ( Фуллкруг Никлас ( 79')
Запасные: Гросс Кристиан • Юя Осако • Eren Dinkci • Мойсандер Никлас • Дос Сантос Хеслер Эдуардо • Зельке Дейви
Трапп Кевин • Тута • 90'Хасебе Макото • Хинтереггер Мартин • Дурм Эрик 65' ( Баркок Аймен ( 65') • Соу Джибриль • Роде Себастьян 40' 65' ( Йович Лука ( 65') • Костич Филип • Камада Даити 65' ( Хрустиц Айдин ( 65') • Юнес Амин • 82'Андре Силва
Запасные: Ахе Рагнар • Ильзанкер Штефан • Цубер Стивен • Шуберт Маркус • Чендлер Тимоти • Туре Альмами
26 февраля. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вердер, Айнтрахт Франкфурт