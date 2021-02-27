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«Вердер» похожими голами оборвал победную серию «Айнтрахта»

27 Февраля 2021, 00:27,

Стартовый матч 23-го тура чемпионата Германии стал концом победной серии «Айнтрахта», который в гостях у «Вердера» быстро открыл счет - после розыгрыша углового последовал навес, и Андре Силва «кивнул» в дальнюю паутинку ворот бременцев. Хозяева поля в два раза реже владели мячом, но после перерыва свои моменты реализовали в позиционных атаках. Дважды прошли проникающие передачи в штрафную, а Теодор Гебреселассие и Джош Сарджент без помех низом катили мяч в дальний угол ворот, оформив голы-близнецы и принеся победу «Вердеру» (2:1). Добавим, что один из самых активных на поле Милот Рашица мог сравнять счет еще в первом тайме, но попал в перекладину.

«Вердер» делит 11-е место после сегодняшней победы, его соперник остается четвертым.

Протокол игры  
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр
    9' Андре Силва (0:1)
(1:1) Гебреселассие Теодор 48'    
(2:1) Сарджент Джош 62'    
Павленка Иржи Велькович Милош Топрак Омер Фридль Марко   82' Гебреселассие Теодор   35' Эггештайн Максимилиан Мёхвальд Кевин   82' Шмид Романо   78'   79' (Биттенкорт Леонардо (   79') Агу Феликс Рашица Милот   86' (Мбом Жан-Мануэль (   86') Сарджент Джош   79' (Фуллкруг Никлас (   79')
Запасные: Гросс Кристиан Юя Осако Eren Dinkci Мойсандер Никлас Дос Сантос Хеслер Эдуардо Зельке Дейви
Трапп Кевин Тута   90' Хасебе Макото Хинтереггер Мартин Дурм Эрик   65' (Баркок Аймен (   65') Соу Джибриль Роде Себастьян   40'   65' (Йович Лука (   65') Костич Филип Камада Даити   65' (Хрустиц Айдин (   65') Юнес Амин   82' Андре Силва
Запасные: Ахе Рагнар Ильзанкер Штефан Цубер Стивен Шуберт Маркус Чендлер Тимоти Туре Альмами
26 февраля. Стадион "Wohninvest WESERSTADION".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вердер, Айнтрахт Франкфурт
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