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Флик: «У моих ребят выдающийся менталитет»

27 Февраля 2021, 00:18,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем против «Кёльна».

«Если вы посмотрите на игры «Кёльна» против дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «РБ Лейпцига», то увидите, что они добивались хороших результатов против сильных команд. «Кёльн» компактно защищается, а в атаке рассчитывает на своих быстрых игроков. Мы должны сыграть надежно.

У моих ребят выдающийся менталитет, именно такой настрой необходим для успешного завершения сезона», - сказал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Баварией» и «Кёльном» состоится сегодня, 27 февраля, в 17:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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