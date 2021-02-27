Флик: «У моих ребят выдающийся менталитет»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем против «Кёльна».

«Если вы посмотрите на игры «Кёльна» против дортмундской «Боруссии», «Вольфсбурга» и «РБ Лейпцига», то увидите, что они добивались хороших результатов против сильных команд. «Кёльн» компактно защищается, а в атаке рассчитывает на своих быстрых игроков. Мы должны сыграть надежно.

У моих ребят выдающийся менталитет, именно такой настрой необходим для успешного завершения сезона», - сказал немецкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Баварией» и «Кёльном» состоится сегодня, 27 февраля, в 17:30 по московскому времени.