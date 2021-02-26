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«Бавария» заключила долгосрочный контракт с Мусиалой

26 Февраля 2021, 20:53,

«Бавария» заключила долгосрочный контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой.

Как сообщает Bild, с игроком, которому сегодня исполнилось восемнадцать лет, было заключено соглашение до 2026 года с зарплатой в пять миллионов евро.

Напомним, что на неделе Мусиала, имеющий английское и немецкое гражданства, объявил о решении выступать за сборную Германии.

Мусиала сыграл двадцать семь матче за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя забитыми голами. Джамал находится в системе мюнхенского клуба с 2019 года, куда он перешёл из «Челси» на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Джамал Мусиала
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