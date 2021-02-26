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Дуглас Коста рассказал, где хочет продолжить карьеру

26 Февраля 2021, 11:59,

Бразильский вингер Дуглас Коста, играющий в аренде за мюнхенскую «Баварию», хочет вернуться в итальянскую Серию А. Правами на 30-летнего футболиста владеет туринский «Ювентус».

«Мне хочется вернуться в чемпионат Италии. Люблю эту страну. У меня еще один год контракта со «старой синьорой». Посмотрим, что произойдет дальше», - рассказал полузащитник в интервью журналисту Пьерлуиджи Пардо.

В текущем сезоне Дуглас принял участие в 22 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

По итогам 22 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 49 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дуглас Коста
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