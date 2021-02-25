Алаба хочет быть полузащитником в новом клубе

Не так давно Давид Алаба дал пресс-конференцию. Австриец объявил о решении покинуть «Баварию» в конце сезона после истечения контракта и принять новый вызов.

Как сообщает Le Parisien, для Алабы важно, чтобы в новом клубе он выступал не в обороне, а в центре полузащиты. В процессе переговоров игровая позиция Алабы тоже будет обсуждаться.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на подписание Алабы являются «Реал» и «ПСЖ».

Двадцатиоднолетний Давид Алаба в нынешнем сезоне провёл за «Баварию» тридцать один матч. Австриец отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.