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Германия или Англия: Мусиала объявил, за какую сборную будет играть

24 Февраля 2021, 15:49,

Талантливый полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала на молодёжном и юношеском уровнях выступал за команды Англии и Германии, имея два гражданства. Теперь семнадцатилетний футболист определился, за сборную какой страны будет выступать на взрослом уровне.

«У меня есть два сердца. Одно принадлежит Германии, а другое – Англии. Они оба будут продолжать биться. В конце концов, я прислушался к себе и решил, что правильным решением будет играть за сборную Германии. Сделать выбор было непросто», - рассказал семнадцатилетний Мусиала Sportschau.

Отметим, что во вторник Джамал Мусиала забил за «Баварию» в ворота «Лацио» в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Англии, Сборная Германии, Джамал Мусиала
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