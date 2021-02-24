Германия или Англия: Мусиала объявил, за какую сборную будет играть

Талантливый полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала на молодёжном и юношеском уровнях выступал за команды Англии и Германии, имея два гражданства. Теперь семнадцатилетний футболист определился, за сборную какой страны будет выступать на взрослом уровне.

«У меня есть два сердца. Одно принадлежит Германии, а другое – Англии. Они оба будут продолжать биться. В конце концов, я прислушался к себе и решил, что правильным решением будет играть за сборную Германии. Сделать выбор было непросто», - рассказал семнадцатилетний Мусиала Sportschau.

Отметим, что во вторник Джамал Мусиала забил за «Баварию» в ворота «Лацио» в матче плей-офф Лиги чемпионов.