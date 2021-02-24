Холанн подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с автографом

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24 Февраля 2021, 09:26,
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн презентовал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову свою футболку с автографом.
Нурмагомедов опубликовал фотографию подарка в сторис своего «Инстаграма», выразив благодарность 20-летнему норвежскому футболисту.
«Огромное спасибо, монстр», - написал россиянин.
Напомним, что ранее Хабиб получил в подарок футболку с автографом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде встречалась с «Севильей». «Шмели» победили со счетом 3:2. В активе Холанна два забитых мяча.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эрлинг Холанн, Хабиб Нурмагомедов