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Холанн подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с автографом

24 Февраля 2021, 09:26,

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн презентовал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову свою футболку с автографом.

Нурмагомедов опубликовал фотографию подарка в сторис своего «Инстаграма», выразив благодарность 20-летнему норвежскому футболисту.

«Огромное спасибо, монстр», - написал россиянин.

Напомним, что ранее Хабиб получил в подарок футболку с автографом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде встречалась с «Севильей». «Шмели» победили со счетом 3:2. В активе Холанна два забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрлинг Холанн, Хабиб Нурмагомедов
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