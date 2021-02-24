Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Холанн: «Левандовски - сумасшедший, хет-трики для него обыденность»

24 Февраля 2021, 08:59,

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовски.

«Роберт - сумасшедший. Когда я забиваю мяч, то лишь приближаюсь к нему на шаг. После этого Левандовски берет и оформляет очередной хет-трик. Для него это уже обыденность. Результативность Роберта выходит за рамки. Его игра меня впечатляет», - приводит слова норвежского голеадора Viaplay Fotball.

В текущем сезоне чемпионата Германии Холанн забил 17 голов в 17 поединках. На счету Левандовски 26 забитых мячей в 21 встрече Бундеслиги.

«Бавария» лидирует в чемпионате, а «Боруссия» идет на шестом месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски, Эрлинг Холанн
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