Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Райола: «Холанн будет одной из звёзд нового десятилетия вроде Ибрагимовича, Роналду и Месси»

23 Февраля 2021, 20:56,

Один из самых известных агентов в футбольном мире Мино Райола пророчит большое будущее своему клиенту, форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлингу Холанну.

- Неудивительно, что все смотрят на него, как на потенциальную звезду, потому что в его возрасте очень непросто играть подобным образом на самом высоком уровне. Он будет одной из звезд нового десятилетия вроде Ибрагимовича, Роналду и Месси.

Максимум 10 клубов могут себе позволить приобрести Холанна, четыре из них из Англии. Не думаю, что есть такой тренер или спортивный директор, который бы сказал, что ему не интересен такой вариант. Это все равно, что сказать, что в Формуле 1 кому-то не нужен Льюис Хэмилтон, - заявил Райола ВВС.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Мино Райола, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола