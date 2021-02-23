Райола: «Холанн будет одной из звёзд нового десятилетия вроде Ибрагимовича, Роналду и Месси»

Один из самых известных агентов в футбольном мире Мино Райола пророчит большое будущее своему клиенту, форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлингу Холанну.

- Неудивительно, что все смотрят на него, как на потенциальную звезду, потому что в его возрасте очень непросто играть подобным образом на самом высоком уровне. Он будет одной из звезд нового десятилетия вроде Ибрагимовича, Роналду и Месси.

Максимум 10 клубов могут себе позволить приобрести Холанна, четыре из них из Англии. Не думаю, что есть такой тренер или спортивный директор, который бы сказал, что ему не интересен такой вариант. Это все равно, что сказать, что в Формуле 1 кому-то не нужен Льюис Хэмилтон, - заявил Райола ВВС.