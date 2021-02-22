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Алаба может продолжить карьеру в «ПСЖ»

22 Февраля 2021, 20:54,

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Макс Билефелд в «Твиттере», австрийского футболиста хочет подписать «ПСЖ». Парижане значительно продвинулись в переговорах по Алабе за последние две недели. Давид встречался с президентом «ПСЖ», но по-прежнему не принял окончательного решения. Приоритетом для защитника остается Испания.

Напомним, что контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до конца сезона, таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику сборной Австрии со стороны мадридского «Реала».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Давид Алаба, Трансферы футбола - лето 2021
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