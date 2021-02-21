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Румменигге: «Мы могли пригласить Клоппа»

21 Февраля 2021, 21:37,

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенский клуб мог пригласить Юргена Клоппа перед началом сезона-2008/09.

«Я несу ответственность за то, что мы пригласили Клинсманна. К сожалению, всё это не сработало. Мне очень жаль, что так не получилось. Хенесс в тот момент вел переговоры с Клоппом. Нам нужно было сделать выбор как можно скорее, поэтому мы остановились на Клинсманне», - цитирует Румменигге ZDF Sport.

Отметим, что на данный момент Клопп возглавляет «Ливерпуль», с которым он в прошлом сезоне выиграл английскую Премьер-лигу.

«Бавария» же в свою очередь в прошлом сезоне выиграла все возможные турниры.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Юрген Клопп, Карл-Хайнц Румменигге
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