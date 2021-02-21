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Нагельсманн: «Здорово, что мы вновь сократили отставание от «Баварии» до двух очков»

21 Февраля 2021, 20:59,

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Гертой» (3:0).

«Сначала я хотел бы отметить, что сегодня нам противостоял сильный соперник. Поле было очень тяжелым, обеим командам было непросто.

Мы хотели победить, это было видно и со стороны. Не всегда легко сыграть в чемпионате, когда у вас был сложный матч посреди недели. Сейчас вся команда счастлива.

Здорово, что мы вновь сократили отставание от «Баварии» до двух очков. Наши конкуренты побеждали, поэтому сегодня нам было важно здорово сыграть с «Гертой», - цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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