Нагельсманн: «Здорово, что мы вновь сократили отставание от «Баварии» до двух очков»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Гертой» (3:0).

«Сначала я хотел бы отметить, что сегодня нам противостоял сильный соперник. Поле было очень тяжелым, обеим командам было непросто.

Мы хотели победить, это было видно и со стороны. Не всегда легко сыграть в чемпионате, когда у вас был сложный матч посреди недели. Сейчас вся команда счастлива.

Здорово, что мы вновь сократили отставание от «Баварии» до двух очков. Наши конкуренты побеждали, поэтому сегодня нам было важно здорово сыграть с «Гертой», - цитирует Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.