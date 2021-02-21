​В «Баварии» высказались о будущем Зюле на фоне интереса «Челси»

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу будущего защитника Никласа Зюле.

Действующий контракт Зюле с «Баварией» рассчитан до конца июня 2022 года. Недавно появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси».

«Нам в «Баварии» нужны хорошие игроки сборной Германии. Контракт Зюле действует ещё один год. Мы проведём переговоры и посмотрим, к чему они приведут. Летом мы всё это рассмотрим серьёзно и спокойно.

Пандемия нанесла «Баварии» финансовый ущерб. Мы будем рады продлить контракт с Зюле, но это будет возможно только при определённых условиях», - сказал Румменигге ZDF.