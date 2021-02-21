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​В «Баварии» высказались о будущем Зюле на фоне интереса «Челси»

21 Февраля 2021, 13:24,

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу будущего защитника Никласа Зюле.

Действующий контракт Зюле с «Баварией» рассчитан до конца июня 2022 года. Недавно появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси».

«Нам в «Баварии» нужны хорошие игроки сборной Германии. Контракт Зюле действует ещё один год. Мы проведём переговоры и посмотрим, к чему они приведут. Летом мы всё это рассмотрим серьёзно и спокойно.

Пандемия нанесла «Баварии» финансовый ущерб. Мы будем рады продлить контракт с Зюле, но это будет возможно только при определённых условиях», - сказал Румменигге ZDF.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Никлас Зюле
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Комментарии (2)
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0
d c
21 Февраля 2021, 14:11

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0
Super fanat
21 Февраля 2021, 13:49

Не сильно убеждающее интервью, не сильно. Зюле может и перейти с такой риторикой Руммениге. Но куда, в Челси? Абсурд, европейское будущее будет просто перечёркнуто. Зюле может добиться успеха лишь в Баварии, а в Челси грядёт очередная перестройка и не факт, что она приведёт к чему-то существенному. И что, что там могут заплатить больше, что большой вопрос, так как Бавария тоже не нищая, игрока должна интересовать прежде всего спортивная сторона вопроса и как такового проекта у Челси нет. В Баварии у него гарантированное место в основе почти и всё получается, а Челси - это неизведанный край и неизвестно, подойдёт ли он под установки тренера или нет, вообще подойдёт ли он под АПЛ или нет.

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