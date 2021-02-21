Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ройс: «Холанн – машина»

21 Февраля 2021, 10:34,

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после субботней крупной победы над «Шальке» (4:0) в чемпионате Германии высказался по поводу форварда Эрлинга Холанна. В прошедшем поединке норвежец оформил дубль.

«Эрлинг – настоящая машина. Он очень голоден до голов, вы видите это в каждом матче. Мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе. Это позитивная энергия подталкивает каждого из нас», - высказался Ройс для Sky Germany.

В двадцати пяти матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях Эрлинг Холанн забил двадцать семь голов и отдал семь голевых пасов на партнёров по команде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Марко Ройс, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола