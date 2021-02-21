​Ройс: «Холанн – машина»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после субботней крупной победы над «Шальке» (4:0) в чемпионате Германии высказался по поводу форварда Эрлинга Холанна. В прошедшем поединке норвежец оформил дубль.

«Эрлинг – настоящая машина. Он очень голоден до голов, вы видите это в каждом матче. Мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе. Это позитивная энергия подталкивает каждого из нас», - высказался Ройс для Sky Germany.

В двадцати пяти матчах нынешнего сезона во всех соревнованиях Эрлинг Холанн забил двадцать семь голов и отдал семь голевых пасов на партнёров по команде.