Шедевральный гол Холанна помог «Боруссии» уничтожить «Шальке» в дерби

Рурское дерби обычно было украшением каждого сезона Бундеслиги за счёт непредсказуемого хода матча и борьбы до последних секунд. В 22-м туре текущего сезона ничего этого не было. «Боруссия» Дортмунд легко разделалась с провалившим все что можно «Шальке», забив по два гола в каждом тайме. Эрлинг Холанн оформил дубль, в том числе соорудив шедевр - мяч был послан в дальний угол ворот в падении ножницами.

4:0, и «Боруссия» догнала «Байер» на пятом месте.