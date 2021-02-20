Шедевральный гол Холанна помог «Боруссии» уничтожить «Шальке» в дерби

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20 Февраля 2021, 22:23,
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Рурское дерби обычно было украшением каждого сезона Бундеслиги за счёт непредсказуемого хода матча и борьбы до последних секунд. В 22-м туре текущего сезона ничего этого не было. «Боруссия» Дортмунд легко разделалась с провалившим все что можно «Шальке», забив по два гола в каждом тайме. Эрлинг Холанн оформил дубль, в том числе соорудив шедевр - мяч был послан в дальний угол ворот в падении ножницами.
4:0, и «Боруссия» догнала «Байер» на пятом месте.
Протокол игры
|Шальке 04
|0:4
|Боруссия Д
|42' Санчо Джедон (0:1)
|45' Холанн Эрлинг (0:2)
|60' Геррейро Рафаэль (0:3)
|79' Холанн Эрлинг (0:4)
Ферман Ральф 32' ( Лангер Михаэль ( 32') • Беккер Тимо • Тиау Малик • Ощипка Бастиан • Колашинац Сеад • 66'Стамбули Бенжамен • Виллиам Фуртадо 46' ( Шёпф Алессандро ( 46') • Сердар Суат • Бурджеллаб Нассим 46' ( Маскарель Омар ( 46') • Арит Амин • Хопп Мэттью 14' 66' ( Раман Бенито ( 66')
Запасные: Мустафи Шкодран • Мерджан Левент • Бенталеб Набиль • Боздоган Джан • Мендиль Хамза
Хитц Mapвин • Морей Матеу 83' ( Мёнье Тома ( 83') • Джан Эмре • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль • Делани Томас 83' ( Мукоко Юссуфа ( 83') • Дауд Махмуд 64' 80' ( Джованни Рейна ( 80') • Санчо Джедон • Ройс Марко 80' ( Рейньер Жезус ( 80') • Брандт Юлиан 61' ( Беллингхем Джуд ( 61' ) • 63'Холанн Эрлинг
Запасные: Пасслак Феликс • Тиггес Штеффен • Шульц Нико • Унбехаун Лука
20 февраля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Шальке 04, Эрлинг Холанн