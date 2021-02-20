Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Шедевральный гол Холанна помог «Боруссии» уничтожить «Шальке» в дерби

20 Февраля 2021, 22:23,

Рурское дерби обычно было украшением каждого сезона Бундеслиги за счёт непредсказуемого хода матча и борьбы до последних секунд. В 22-м туре текущего сезона ничего этого не было. «Боруссия» Дортмунд легко разделалась с провалившим все что можно «Шальке», забив по два гола в каждом тайме. Эрлинг Холанн оформил дубль, в том числе соорудив шедевр - мяч был послан в дальний угол ворот в падении ножницами.

4:0, и «Боруссия» догнала «Байер» на пятом месте.

Протокол игры  
Шальке 04 0:4 Боруссия Д
    42' Санчо Джедон (0:1)
    45' Холанн Эрлинг (0:2)
    60' Геррейро Рафаэль (0:3)
    79' Холанн Эрлинг (0:4)
Ферман Ральф   32' (Лангер Михаэль (   32') Беккер Тимо Тиау Малик Ощипка Бастиан Колашинац Сеад   66' Стамбули Бенжамен Виллиам Фуртадо   46' (Шёпф Алессандро (   46') Сердар Суат Бурджеллаб Нассим   46' (Маскарель Омар (   46') Арит Амин Хопп Мэттью   14'   66' (Раман Бенито (   66')
Запасные: Мустафи Шкодран Мерджан Левент Бенталеб Набиль Боздоган Джан Мендиль Хамза
Хитц Mapвин Морей Матеу   83' (Мёнье Тома (   83') Джан Эмре Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Делани Томас   83' (Мукоко Юссуфа (   83') Дауд Махмуд   64'   80' (Джованни Рейна (   80') Санчо Джедон Ройс Марко   80' (Рейньер Жезус (   80') Брандт Юлиан   61' (Беллингхем Джуд (   61'   63') Холанн Эрлинг
Запасные: Пасслак Феликс Тиггес Штеффен Шульц Нико Унбехаун Лука
20 февраля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Шальке 04, Эрлинг Холанн
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