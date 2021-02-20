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​Флик высказался после поражения от «Айнтрахта»

20 Февраля 2021, 21:36,

В субботу вечером «Бавария» огорчила своих поклонников гостевым поражением от «Айнтрахта» со счётом 1:2. Рулевой мюнхенцев Ханс-Дитер Флик высказался после неудачного результата.

«Мы не очень хорошо играли, а «Айнтрахт» поддерживал высокий темп. Если бы мы играли все 90 минут так, как во втором тайме, исход встречи был бы иным. У нас были бурные несколько недель [«Бавария» ездила в Катар, где выиграла клубный чемпионат мира – прим.]. Мы просто люди. Я всё ещё горжусь своей командой.

«Айнтрахт» проводит выдающуюся кампанию. Но они бы могли улучшить качество поля. Хотя мы проиграли определённо не из-за поля», - сказал Флик после матча журналистам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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