«Бавария» снова не смогла победить после завоевания титула клубного чемпиона мира

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20 Февраля 2021, 19:36,
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Похоже, пропущенные три мяча «Баварией» в домашнем матче с «Арминией» (3:3) не были случайностью. В субботу мюнхенцы гостили у «Айнтрахта», который набрал отличную форму, проиграли первый тайм с разницей в два мяча и не смогли спастись в итоге. Гола Роберта Левандовски было недостаточно - 1:2.
В параллельных матчах с перевесом в один мяч победили гостевые команды: «Майнц», «Штуттгарт» и «Унион».
Протокол игры
|Айнтрахт Фр
|2:1
|Бавария
|(1:0) Камада Даити 12'
|(2:0) Юнес Амин 31'
|53' Левандовски Роберт (2:1)
Трапп Кевин • Тута • Хинтереггер Мартин • Н'Дика Эван • 90'Туре Альмами • Роде Себастьян 56' 67' ( Ильзанкер Штефан ( 67') • Хасебе Макото • Костич Филип • Камада Даити 90' ( Цубер Стивен ( 90') • Юнес Амин 74' ( Баркок Аймен ( 74') • Йович Лука 68' ( Ахе Рагнар ( 68')
Запасные: Хрустиц Айдин • Шуберт Маркус • Виллемс Джетро • Бёрднер Элиас • Чендлер Тимоти
Нойер Мануэль • Зюле Никлас • Боатенг Жером • Алаба Давид • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Рока Марк 46' ( Горетцка Леон ( 46') • Сане Лерой 90' ( Мартинес Хави ( 90') • Чупо-Мотинг Эрик 82' ( Мусиала Джамал ( 82') • Коман Кингсли 82' ( Эрнандес Люка ( 82') • Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен • Данташ Тьягу • Сарр Буна • Зиб Арминдо
20 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры
|Боруссия М
|1:2
|Майнц
|10' Онисиво Карим (0:1)
|(1:1) Штиндль Ларс 26'
|86' Штёгер Кевин (1:2)
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • Лайнер Штефан 89' ( Эмболо Брель ( 89') • Хофманн Йонас • Крамер Кристоф 14' 46' ( Закария Денис ( 46') • Нойхаус Флориан • Лазаро Валентино 81' ( Вольф Ханнес ( 81') • Плеа Алассан 73' ( Тюрам Маркус ( 73') • Штиндль Ларс
Запасные: Бейер Луис • Херрманн Патрик • Вендт Оскар • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
Центнер Робин • Да Коста Данни • Юсте Йерри • Бель Штефан 63' ( Хак Александер ( 63') • Ньякат Мусса • Мвене Филипп • Баррейро Леандро 81' ( Бутьюс Жан-Поль ( 81') • Кор Доминик • 61'Латца Данни 64' ( Штёгер Кевин ( 64') • Сцалай Адам 69' ( Глацель Роберт ( 69') • Онисиво Карим 69' ( Буркардт Джонатан ( 69')
Запасные: Тауэр Никлас • Дамен Финн • Озтунали Левин • Брозински Даниэль
20 февраля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|49' Калайджич Саша (0:1)
Хорн Тимо • Честич Сава-Арангел 19' 61' ( Дрекслер Доминик ( 61') • Мере Хорхе • Кцихос Рафаэль • 86'Эхизибуэ Кингсли 69' ( Мейер Максимилиан ( 69') • Скири Эйе • Реджбекай Элвис • Якобс Исмаил • Вольф Мариус • Деннис Эммануэль • Дуда Ондрей 69' ( Эзкан Салих ( 69')
Запасные: Тилманн Ян • Каттербах Ноа • Лимниос Димитрис • Шмиц Бенно • Цилер Рон-Роберт • Хорн Яннес
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос 85' ( Каразор Атакан ( 85') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • 29'Вамангитука Силла 85' ( Штенцель Паскаль ( 85') • Мангаля Орель • Эндо Ватару • Соса Борна • Фёрстер Филипп 74' ( Кулибали Тангуй ( 74') • Кастро Гонсало 67' ( Томми Эрик ( 67') • Калайджич Саша 75' ( Климович Матео ( 75')
Запасные: Дидави Даниэль • Сиссе Момо • Клемент Филипп • Бредлов Фабиан
20 февраля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры
|Фрайбург
|0:1
|Унион Берлин
|64' Прёмель Гриша (0:1)
Мюллер Флориан • Шмид Жонатан • Линхарт Филипп • Гульде Мануэль 68' ( Шлоттербек Кевен ( 68') • Гюнтер Кристиан • Хёфлер Николас • Сантамария Батист • Хёлер Лукас 50' 64' ( Чон У-Ён ( 64') • Хаберер Яник 46' ( Хайнц Доминик ( 46') • Грифо Винченцо 37' 64' ( Шаллаи Роланд ( 64') • Петерсен Нильс 64' ( Демирович Эрмедин ( 64')
Запасные: Кайтель Янник • Кюблер Лукас • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
Кариус Лорис • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Шлоттербек Нико • Триммель Кристофер • Прёмель Гриша 90' ( Гризбек Себастьян ( 90') • Андрих Роберт • Ленц Кристофер 39' 76' ( Эндо Кейта ( 76') • Бюльтер Мариус 76' ( Гисельман Нико ( 76' ) • 85'Ингвартсен Маркус • Похьянпало Йоэль 69' ( Муса Петар ( 69')
Запасные: Гентнер Кристиан • Крузе Макс • Буск Якоб • Хюбнер Флориан • Тойхерт Седрик
20 февраля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Айнтрахт Франкфурт