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«Бавария» снова не смогла победить после завоевания титула клубного чемпиона мира

20 Февраля 2021, 19:36,

Похоже, пропущенные три мяча «Баварией» в домашнем матче с «Арминией» (3:3) не были случайностью. В субботу мюнхенцы гостили у «Айнтрахта», который набрал отличную форму, проиграли первый тайм с разницей в два мяча и не смогли спастись в итоге. Гола Роберта Левандовски было недостаточно - 1:2.

В параллельных матчах с перевесом в один мяч победили гостевые команды: «Майнц», «Штуттгарт» и «Унион».

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 2:1 Бавария
(1:0) Камада Даити 12'    
(2:0) Юнес Амин 31'    
    53' Левандовски Роберт (2:1)
Трапп Кевин Тута Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван   90' Туре Альмами Роде Себастьян   56'   67' (Ильзанкер Штефан (   67') Хасебе Макото Костич Филип Камада Даити   90' (Цубер Стивен (   90') Юнес Амин   74' (Баркок Аймен (   74') Йович Лука   68' (Ахе Рагнар (   68')
Запасные: Хрустиц Айдин Шуберт Маркус Виллемс Джетро Бёрднер Элиас Чендлер Тимоти
Нойер Мануэль Зюле Никлас Боатенг Жером Алаба Давид Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Рока Марк   46' (Горетцка Леон (   46') Сане Лерой   90' (Мартинес Хави (   90') Чупо-Мотинг Эрик   82' (Мусиала Джамал (   82') Коман Кингсли   82' (Эрнандес Люка (   82') Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Данташ Тьягу Сарр Буна Зиб Арминдо
20 февраля. Стадион "Deutsche Bank Park".
Протокол игры  
Боруссия М 1:2 Майнц
    10' Онисиво Карим (0:1)
(1:1) Штиндль Ларс 26'    
    86' Штёгер Кевин (1:2)
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами Лайнер Штефан   89' (Эмболо Брель (   89') Хофманн Йонас Крамер Кристоф   14'   46' (Закария Денис (   46') Нойхаус Флориан Лазаро Валентино   81' (Вольф Ханнес (   81') Плеа Алассан   73' (Тюрам Маркус (   73') Штиндль Ларс
Запасные: Бейер Луис Херрманн Патрик Вендт Оскар Зиппель Тобиас Янчке Тони
Центнер Робин Да Коста Данни Юсте Йерри Бель Штефан   63' (Хак Александер (   63') Ньякат Мусса Мвене Филипп Баррейро Леандро   81' (Бутьюс Жан-Поль (   81') Кор Доминик   61' Латца Данни   64' (Штёгер Кевин (   64') Сцалай Адам   69' (Глацель Роберт (   69') Онисиво Карим   69' (Буркардт Джонатан (   69')
Запасные: Тауэр Никлас Дамен Финн Озтунали Левин Брозински Даниэль
20 февраля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Кёльн 0:1 Штуттгарт
    49' Калайджич Саша (0:1)
Хорн Тимо Честич Сава-Арангел   19'   61' (Дрекслер Доминик (   61') Мере Хорхе Кцихос Рафаэль   86' Эхизибуэ Кингсли   69' (Мейер Максимилиан (   69') Скири Эйе Реджбекай Элвис Якобс Исмаил Вольф Мариус Деннис Эммануэль Дуда Ондрей   69' (Эзкан Салих (   69')
Запасные: Тилманн Ян Каттербах Ноа Лимниос Димитрис Шмиц Бенно Цилер Рон-Роберт Хорн Яннес
Кобель Грегор Мавропанос Константинос   85' (Каразор Атакан (   85') Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер   29' Вамангитука Силла   85' (Штенцель Паскаль (   85') Мангаля Орель Эндо Ватару Соса Борна Фёрстер Филипп   74' (Кулибали Тангуй (   74') Кастро Гонсало   67' (Томми Эрик (   67') Калайджич Саша   75' (Климович Матео (   75')
Запасные: Дидави Даниэль Сиссе Момо Клемент Филипп Бредлов Фабиан
20 февраля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Протокол игры  
Фрайбург 0:1 Унион Берлин
    64' Прёмель Гриша (0:1)
Мюллер Флориан Шмид Жонатан Линхарт Филипп Гульде Мануэль   68' (Шлоттербек Кевен (   68') Гюнтер Кристиан Хёфлер Николас Сантамария Батист Хёлер Лукас   50'   64' (Чон У-Ён (   64') Хаберер Яник   46' (Хайнц Доминик (   46') Грифо Винченцо   37'   64' (Шаллаи Роланд (   64') Петерсен Нильс   64' (Демирович Эрмедин (   64')
Запасные: Кайтель Янник Кюблер Лукас Уфофф Бенджамин Тиль Гус
Кариус Лорис Фридрих Марвин Кнохе Робин Шлоттербек Нико Триммель Кристофер Прёмель Гриша   90' (Гризбек Себастьян (   90') Андрих Роберт Ленц Кристофер   39'   76' (Эндо Кейта (   76') Бюльтер Мариус   76' (Гисельман Нико (   76'   85') Ингвартсен Маркус Похьянпало Йоэль   69' (Муса Петар (   69')
Запасные: Гентнер Кристиан Крузе Макс Буск Якоб Хюбнер Флориан Тойхерт Седрик
20 февраля. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Айнтрахт Франкфурт
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