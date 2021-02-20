«Бавария» снова не смогла победить после завоевания титула клубного чемпиона мира

Похоже, пропущенные три мяча «Баварией» в домашнем матче с «Арминией» (3:3) не были случайностью. В субботу мюнхенцы гостили у «Айнтрахта», который набрал отличную форму, проиграли первый тайм с разницей в два мяча и не смогли спастись в итоге. Гола Роберта Левандовски было недостаточно - 1:2.

В параллельных матчах с перевесом в один мяч победили гостевые команды: «Майнц», «Штуттгарт» и «Унион».