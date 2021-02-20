Лапорта хочет пригласить Алабу в «Барселону»

Австрийский защитник Давид Алаба, который покинет мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, пока не определился с новым клубом.

По сообщениям Diario Sport, подписать 28-летнего футболиста может каталонская «Барселона». Кандидат в президенты «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел предварительные переговоры с агентом австрийца Пини Захави.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на Алабу является мадридский «Реал». Стороны якобы уже согласовали условия контракта.

В текущем сезоне чемпионата Германии Давид сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.