Лапорта хочет пригласить Алабу в «Барселону»

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20 Февраля 2021, 13:59,
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Австрийский защитник Давид Алаба, который покинет мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, пока не определился с новым клубом.
По сообщениям Diario Sport, подписать 28-летнего футболиста может каталонская «Барселона». Кандидат в президенты «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел предварительные переговоры с агентом австрийца Пини Захави.
Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на Алабу является мадридский «Реал». Стороны якобы уже согласовали условия контракта.
В текущем сезоне чемпионата Германии Давид сыграл 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Давид Алаба, Жоан Лапорта