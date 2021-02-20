«Боруссия» готова продать Санчо в летнее трансферное окно

Известны некоторые трансферные планы руководства дортмундской «Боруссии» на следующее трансферное окно. По данным Sport1.de, команду с большой долей вероятности покинет атакующий полузащитник Джейдон Санчо.

Боссы немецкого топ-клуба планируют выручить с трансфера вингера 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего англичанина заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Джейдон защищает цвета дортмундского коллектива с 2017-го года. Его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Санчо провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.