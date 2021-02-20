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«Бавария» предлагала 40 млн евро за игрока «Барселоны»

20 Февраля 2021, 12:45,

Атакующий полузащитник Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, заинтересованность в переходе 18-летнего футболиста проявляла мюнхенская «Бавария». Руководство немецкого гранда предлагало «сине-гранатовым» 40 миллионов евро за игрока, однако каталонцы ответили отказом.

В текущем сезоне Педри сыграл 34 поединка за «Барселону» во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя ассистами. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Бавария, Педри
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