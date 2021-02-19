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Дешам: «Травма Толиссо огорчила меня»

19 Февраля 2021, 21:59,

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о травме полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентена Толиссо, который пропустит несколько месяцев из-за разрыва мышечного сухожилия.

«Травма Корентена огорчила меня, но я знаю его характер и уверен, что он сможет вновь набрать свою лучшую форму. Не сомневаюсь, что Толиссо сделает всё возможное для этого», - цитирует Дешама FFF.

26-летний Толиссо сыграл двадцать два матча за сборную Франции, за которую он дебютировал в марте 2017 года, и отметился двумя забитыми голами.

Корентен является воспитанником «Лиона», но покинул французский клуб в июле 2017 года, перейдя в мюнхенскую «Баварию».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дидье Дешам, Корентен Толиссо
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