Толиссо надолго пополнил лазарет «Баварии»

«Бавария» потеряла ещё одного важного игрока. На тренировке чемпионов Германии, которая прошла в четверг, серьёзную травму получил полузащитник Корентен Толиссо. Об этом сообщает Bild. Предположительно у 26-летнего француза разрыв мышечного сухожилия, из-за чего футболист выпал на несколько месяцев.

Напомним, что в лазарете команды Серж Гнабри, Александр Нюбель и Дуглас Коста, а также заболевшие коронавирусом Томас Мюллер и Бенжамен Павар.

Толиссо не является твердым игроком основы «Баварии», проведя 22 матча (3 гола) в текущем сезоне, и так как его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, мюнхенцы в ближайшее время должны принять решение о его судьбе.