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Павар - четвёртый игрок «Баварии», заболевший коронавирусом

17 Февраля 2021, 23:21,

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заболел коронавирусом. Об этом стало известно Sky Sport. 24-летний француз отправлен на 14-дневный карантин и наверняка пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио», который намечен на 23 февраля и должен начаться в 23:00 мск.

Это уже четвертый случай заболевания игрока «Баварии» за непродолжительный отрезок. Ранее COVID-19 был диагностирован у Леона Горетцки, Хави Мартинеса и Томаса Мюллера.

Бенжамен Павар провел 24 матча в текущем сезоне, в который отметился одним голом и одной результативной передачей. Ближайший поединок мюнхенцев - 20 февраля против «Айнтрахта» на выезде.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Бенжамен Павар
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