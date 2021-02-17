Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лам не советует футболистам-геям делать каминг-аут

17 Февраля 2021, 21:39,

Известный экс-футболист «Баварии» Филипп Лам дал совет гомосексуалистам - действующим игрокам.

- Сейчас все еще отсутствует нужный уровень толерантности к этому в футболе и обществе в целом, - приводит Bild отрезок из автобиографии Лама. - Ты не будешь получать привычный прием со стороны игроков и стадионов, на которые будешь выходить. Готовься к оскорблениям и неприятным комментариям.

Также Лам также оценил поступок экс-партнера по сборной Германии Томаса Хитцльшпергера, который объявил о гомосексуальности после завершения карьеры: «Мне кажется это предусмотрительным действием».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Томас Лам
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
MaCdonald
17 Февраля 2021, 22:15

Может Филипп Лам?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола