Лам не советует футболистам-геям делать каминг-аут

Известный экс-футболист «Баварии» Филипп Лам дал совет гомосексуалистам - действующим игрокам.

- Сейчас все еще отсутствует нужный уровень толерантности к этому в футболе и обществе в целом, - приводит Bild отрезок из автобиографии Лама. - Ты не будешь получать привычный прием со стороны игроков и стадионов, на которые будешь выходить. Готовься к оскорблениям и неприятным комментариям.

Также Лам также оценил поступок экс-партнера по сборной Германии Томаса Хитцльшпергера, который объявил о гомосексуальности после завершения карьеры: «Мне кажется это предусмотрительным действием».