​Розе пообещал не переманивать игроков из одной «Боруссии» в другую

Марко Розе по окончанию сезона оставит тренерский мостик мёнхенгладбахской «Боруссии», чтобы возглавить дортмундскую. Информацию уже подтвердили в обоих клубах. При этом сорокачетырёхлетний специалист не собирается переманивать игроков из своей нынешней команды в будущую.

«Возьму ли я кого-нибудь из футболистов с собой? Нет. Если Марко Розе сказал, что не будет переманивать игроков в «Боруссию» Дортмунд, то он не собирается этого делать», - рассказал тренер Sport1.

Отметим, что дортмундская «Боруссия» занимает только шестое место в таблице Бундеслиги на текущий момент.

Имя Розе: Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера