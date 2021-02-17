Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Розе пообещал не переманивать игроков из одной «Боруссии» в другую

17 Февраля 2021, 17:47,

Марко Розе по окончанию сезона оставит тренерский мостик мёнхенгладбахской «Боруссии», чтобы возглавить дортмундскую. Информацию уже подтвердили в обоих клубах. При этом сорокачетырёхлетний специалист не собирается переманивать игроков из своей нынешней команды в будущую.

«Возьму ли я кого-нибудь из футболистов с собой? Нет. Если Марко Розе сказал, что не будет переманивать игроков в «Боруссию» Дортмунд, то он не собирается этого делать», - рассказал тренер Sport1.

Отметим, что дортмундская «Боруссия» занимает только шестое место в таблице Бундеслиги на текущий момент.

Имя Розе: Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах, Марко Розе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола