​Алаба объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Защитник «Баварии» Давид Алаба во время пресс-конференции объявил о том, что летом он покинет клуб. Австрийский футболист заявил, что он принял решение столкнуться с новым вызовом, хотя мюнхенцы пытались его сохранить.

Алаба не стал говорить, где он продолжит карьеру. При этом Давид отметил, что его представители контактируют с разными клубами.

Давид Алаба поблагодарил «Баварию» и отметил, что хочет проститься с клубом на мажорной ноте, успешно завершив нынешний сезон.

Отметим, что Алаба провёл в «Баварии» тринадцать лет. Он оказался в молодёжке мюнхенцев в 2008 году.