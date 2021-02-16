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​Алаба объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

16 Февраля 2021, 16:56,

Защитник «Баварии» Давид Алаба во время пресс-конференции объявил о том, что летом он покинет клуб. Австрийский футболист заявил, что он принял решение столкнуться с новым вызовом, хотя мюнхенцы пытались его сохранить.

Алаба не стал говорить, где он продолжит карьеру. При этом Давид отметил, что его представители контактируют с разными клубами.

Давид Алаба поблагодарил «Баварию» и отметил, что хочет проститься с клубом на мажорной ноте, успешно завершив нынешний сезон.

Отметим, что Алаба провёл в «Баварии» тринадцать лет. Он оказался в молодёжке мюнхенцев в 2008 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Давид Алаба
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