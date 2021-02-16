Ван Боммель и тен Хаг - в списке претендентов на пост главного тренера гладбахской «Боруссии»

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16 Февраля 2021, 11:59,
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Руководство менхенгладбахской «Боруссии» начало подыскивать нового наставника в связи со скорым уходом Марко Розе в дортмундскую «Боруссию».
Согласно информации издания Kicker, клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров. В сфере интересов гладбахцев находятся рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг и бывший наставник ПСВ Марк ван Боммель.
После 21 тура чемпионата Германии «Боруссия» набрала 33 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет против «Майнца» 20-го февраля в Мёнхенгладбахе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Марк Ван Боммель, Эрик тен Хаг