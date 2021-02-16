Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ван Боммель и тен Хаг - в списке претендентов на пост главного тренера гладбахской «Боруссии»

16 Февраля 2021, 11:59,

Руководство менхенгладбахской «Боруссии» начало подыскивать нового наставника в связи со скорым уходом Марко Розе в дортмундскую «Боруссию».

Согласно информации издания Kicker, клуб рассматривает кандидатуры двух тренеров. В сфере интересов гладбахцев находятся рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг и бывший наставник ПСВ Марк ван Боммель.

После 21 тура чемпионата Германии «Боруссия» набрала 33 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет против «Майнца» 20-го февраля в Мёнхенгладбахе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Марк Ван Боммель, Эрик тен Хаг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола