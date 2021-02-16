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Флик доволен ничьей в игре с «Арминией»

16 Февраля 2021, 11:31,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с представителями СМИ после поединка с «Арминией». Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«В первом тайме мы плохо защищались, а соперник отлично действовал и использовал свои моменты. Однако после перерыва мы проявили свой менталитет. При счете 0:2 «Баварии» удалось переломить ход встречи. Я положительно оцениваю реакцию подопечных. Думаю, мы может быть довольны таким результатом», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

По итогам 21 тура «Бавария» сохраняет первое место в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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