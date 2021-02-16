«Бавария» потеряла Дугласа Косту

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста получил повреждение в преддверии поединка Бундеслиги против «Арминии». Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

Как информирует клубная пресс-служба, у бразильского вингера выявлена трещина в плюсневой кости. Игрок травмировался во время тренировки. Сроки возвращения Косты в строй пока не сообщаются.

Напомним, что Дуглас защищает цвета немецкого гранда на правах аренды. Контракт игрока принадлежит туринскому «Ювентусу».

Бразилец провел 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Германии. Коста записал себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.