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«Бавария» потеряла Дугласа Косту

16 Февраля 2021, 09:50,

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста получил повреждение в преддверии поединка Бундеслиги против «Арминии». Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

Как информирует клубная пресс-служба, у бразильского вингера выявлена трещина в плюсневой кости. Игрок травмировался во время тренировки. Сроки возвращения Косты в строй пока не сообщаются.

Напомним, что Дуглас защищает цвета немецкого гранда на правах аренды. Контракт игрока принадлежит туринскому «Ювентусу».

Бразилец провел 11 матчей в текущем сезоне чемпионата Германии. Коста записал себе в актив один забитый мяч и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Дуглас Коста
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