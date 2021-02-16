До конца дня Алаба объявит об уходе из «Баварии»

Во вторник, 16-го февраля, австрийский защитник Давид Алаба выступит с заявление относительно своего будущего, рапортует Bild.

Ожидается, что 28-летний исполнитель объявит об уходе из мюнхенской «Баварии». Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом текущего года. Футболист не захотел продлевать сотрудничество с немецким грандом.

Новым местом работы Давида, скорее всего, станет мадридский «Реал». Защитник близок к подписанию с «королевским» клубом долгосрочного контракта.

Австриец играет за «Баварию» с 2009-го года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 20 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.