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До конца дня Алаба объявит об уходе из «Баварии»

16 Февраля 2021, 09:23,

Во вторник, 16-го февраля, австрийский защитник Давид Алаба выступит с заявление относительно своего будущего, рапортует Bild.

Ожидается, что 28-летний исполнитель объявит об уходе из мюнхенской «Баварии». Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом текущего года. Футболист не захотел продлевать сотрудничество с немецким грандом.

Новым местом работы Давида, скорее всего, станет мадридский «Реал». Защитник близок к подписанию с «королевским» клубом долгосрочного контракта.

Австриец играет за «Баварию» с 2009-го года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 20 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Давид Алаба
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