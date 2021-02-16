До конца дня Алаба объявит об уходе из «Баварии»

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16 Февраля 2021, 09:23,
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Во вторник, 16-го февраля, австрийский защитник Давид Алаба выступит с заявление относительно своего будущего, рапортует Bild.
Ожидается, что 28-летний исполнитель объявит об уходе из мюнхенской «Баварии». Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом текущего года. Футболист не захотел продлевать сотрудничество с немецким грандом.
Новым местом работы Давида, скорее всего, станет мадридский «Реал». Защитник близок к подписанию с «королевским» клубом долгосрочного контракта.
Австриец играет за «Баварию» с 2009-го года. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги он провел 20 поединков, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Давид Алаба