Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом

16 Февраля 2021, 01:00,

Мюнхенская «Бавария» может продлить контрактное соглашение с нападающим Эриком-Максимом Чупо-Мотингом, сообщает Kicker.

Тренерский штаб оптимистично смотрит на то, какой вклад камерунец вносит в игру команды, и готов оставить его в основной обойме. Текущий контракт Эрика-Максима действует до лета 2021 года.

В этом сезоне Чупо-Мотинг провёл за «Баварию» 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и не отметился голевыми передачами. Он перешёл в мюнхенский клуб в октябре 2020 года. С предыдущим клубом, «ПСЖ», дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020, но парижане не смогли обыграть как раз «Баварию».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Бавария, Бундеслига, Эрик Максим Чупо-Мотинг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола