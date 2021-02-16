«Бавария» может продлить контракт с Чупо-Мотингом

Мюнхенская «Бавария» может продлить контрактное соглашение с нападающим Эриком-Максимом Чупо-Мотингом, сообщает Kicker.

Тренерский штаб оптимистично смотрит на то, какой вклад камерунец вносит в игру команды, и готов оставить его в основной обойме. Текущий контракт Эрика-Максима действует до лета 2021 года.

В этом сезоне Чупо-Мотинг провёл за «Баварию» 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и не отметился голевыми передачами. Он перешёл в мюнхенский клуб в октябре 2020 года. С предыдущим клубом, «ПСЖ», дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020, но парижане не смогли обыграть как раз «Баварию».