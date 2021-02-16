«Арминия» едва не обыграла «Баварию» на выезде

«Бавария» играла против «Арминии» после завоевания титула чемпиона мира, и первый тайм стал для лидеров Бундеслиги холодным душем на заснеженном поле, так как аутсайдер завершил его со счетом 2:0. Сначала прошел проникающий пас в штрафную по вертикали на Михела Влапа, а затем после подачи углового Амос Пипер перевесил защитника в воздухе.

В начале второго тайма Роберт Левандовски здорово принял мяч на грудь и вколотил мяч в цель, но тут же гости забили снова, в контратаке. Корентен Толисса вновь вернул интригу точным ударом головой, а Альфонсо Дэвис с подбора с линии штрафной отправил мяч в сетку - 3:3. «Арминия» была близка, чтобы впервые победить в Мюнхене с 1979 года.