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«Арминия» едва не обыграла «Баварию» на выезде

16 Февраля 2021, 00:31,

«Бавария» играла против «Арминии» после завоевания титула чемпиона мира, и первый тайм стал для лидеров Бундеслиги холодным душем на заснеженном поле, так как аутсайдер завершил его со счетом 2:0. Сначала прошел проникающий пас в штрафную по вертикали на Михела Влапа, а затем после подачи углового Амос Пипер перевесил защитника в воздухе.

В начале второго тайма Роберт Левандовски здорово принял мяч на грудь и вколотил мяч в цель, но тут же гости забили снова, в контратаке. Корентен Толисса вновь вернул интригу точным ударом головой, а Альфонсо Дэвис с подбора с линии штрафной отправил мяч в сетку - 3:3. «Арминия» была близка, чтобы впервые победить в Мюнхене с 1979 года.

Протокол игры  
Бавария 3:3 Арминия
    9' Влап Михел (0:1)
    37' Пипер Амос (0:2)
(1:2) Левандовски Роберт 48'    
    49' Гебауэр Кристиан (1:3)
(2:3) Толиссо Корентен 57'    
(3:3) Альфонсо Дэвис 70'    
Нойер Мануэль Сарр Буна   58' (Киммих Йозуа (   58') Зюле Никлас Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис Толиссо Корентен   78' Алаба Давид Сане Лерой Чупо-Мотинг Эрик Коман Кингсли Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Рока Марк Tiago Dantas Мусиала Джамал Павар Бенджамин Зиб Арминдо Цайзер Максимилиан
Ортега Штефан Бруннер Седрик Пипер Амос Нильссон Хоаким Лаурсен Якоб-Баррет Кунце Фабиан   80' Притль Мануэль Доан Рицу   41' (Гебауэр Кристиан (   41') Влап Михел   62' (Кордова Серхио (   62') Фогльзаммер Андреас   62' (Зойферт Нильс (   62') Клос Фабиан   89' (Ван дер Хорн Майк (   89')
Запасные: Окугава Масая Линнер Оскар Хартель Марсель Шипплок Свен Де Медина Натан
15 февраля. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Арминия
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