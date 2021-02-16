«Арминия» едва не обыграла «Баварию» на выезде

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16 Февраля 2021, 00:31,
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«Бавария» играла против «Арминии» после завоевания титула чемпиона мира, и первый тайм стал для лидеров Бундеслиги холодным душем на заснеженном поле, так как аутсайдер завершил его со счетом 2:0. Сначала прошел проникающий пас в штрафную по вертикали на Михела Влапа, а затем после подачи углового Амос Пипер перевесил защитника в воздухе.
В начале второго тайма Роберт Левандовски здорово принял мяч на грудь и вколотил мяч в цель, но тут же гости забили снова, в контратаке. Корентен Толисса вновь вернул интригу точным ударом головой, а Альфонсо Дэвис с подбора с линии штрафной отправил мяч в сетку - 3:3. «Арминия» была близка, чтобы впервые победить в Мюнхене с 1979 года.
Протокол игры
|9' Влап Михел (0:1)
|37' Пипер Амос (0:2)
|(1:2) Левандовски Роберт 48'
|49' Гебауэр Кристиан (1:3)
|(2:3) Толиссо Корентен 57'
|(3:3) Альфонсо Дэвис 70'
Нойер Мануэль • Сарр Буна 58' ( Киммих Йозуа ( 58') • Зюле Никлас • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис • Толиссо Корентен • 78'Алаба Давид • Сане Лерой • Чупо-Мотинг Эрик • Коман Кингсли • Левандовски Роберт
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен • Рока Марк • Tiago Dantas • Мусиала Джамал • Павар Бенджамин • Зиб Арминдо • Цайзер Максимилиан
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Нильссон Хоаким • Лаурсен Якоб-Баррет • Кунце Фабиан • 80'Притль Мануэль • Доан Рицу 41' ( Гебауэр Кристиан ( 41') • Влап Михел 62' ( Кордова Серхио ( 62') • Фогльзаммер Андреас 62' ( Зойферт Нильс ( 62') • Клос Фабиан 89' ( Ван дер Хорн Майк ( 89')
Запасные: Окугава Масая • Линнер Оскар • Хартель Марсель • Шипплок Свен • Де Медина Натан
15 февраля. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Арминия