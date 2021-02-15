Матч между «Баварией» и «Арминией» дважды приостанавливался из-за снегопада

Сегодня, 15 февраля, мюнхенская «Бавария» принимает «Арминию» в рамках двадцать первого тура чемпионата Германии.

Арбитр уже дважды останавливал встречу из-за снегопада, который обрушился на Мюнхен. Работникам стадиона пришлось очищать поле от снега, после чего игра возобновлялась.

На данный момент идёт 37-я минута матча, «Арминия» сенсационно побеждает со счётом 2:0.

Сегодняшняя победа может позволить «Арминии» подняться на пятнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, «Бавария» же в свою очередь останется на первом месте при любом результате. Мюнхенцы опережают идущий вторым «РБ Лейпциг» на четыре зачетных балла.