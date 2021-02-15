«Бавария» продлит контракт с Мусиалой

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продлит контракт с клубом.

Как сообщает The Guaridan, стороны близки к достижению соглашения. Новый контракт англичанина с «Баварией» будет рассчитан на пять лет.

Действующее соглашение 17-летнего полузащитника с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года, в нынешнем сезоне он сыграл двадцать пять матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах и забил три гола.

Стоит отметить, что Мусиала пока не определился со сборной, за которую он будет выступать. Джамал имеет в своём активе матчи как сборную Англии, так и за сборную Германии. Заинтересованность в Мусиале подтвердил и главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв.