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«Бавария» продлит контракт с Мусиалой

15 Февраля 2021, 22:48,

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала продлит контракт с клубом.

Как сообщает The Guaridan, стороны близки к достижению соглашения. Новый контракт англичанина с «Баварией» будет рассчитан на пять лет.

Действующее соглашение 17-летнего полузащитника с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года, в нынешнем сезоне он сыграл двадцать пять матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах и забил три гола.

Стоит отметить, что Мусиала пока не определился со сборной, за которую он будет выступать. Джамал имеет в своём активе матчи как сборную Англии, так и за сборную Германии. Заинтересованность в Мусиале подтвердил и главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Джамал Мусиала
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